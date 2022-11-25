Легендарний голкіпер Динамо і збірної України, як і всі наші громадяни, переживає серйозні незручності через терористичні дії РФ.

"Більше 16-ти годин немає світла в самому центрі столиці. Ні, ви не подумайте, що я жаліюсь!

Я пам'ятаю, як після тренувань ми милися у холодній воді. Я пам'ятаю, як грали при мінус 17

(цікаво, що це було саме в Мінську, в столиці країни, яка всіляко підтримує, допомагає і надає свою територію для військової агресії з боку Росії).

Луческу розповів, через що найбільше засмутився під час масованого обстрілу України – відповідь здивує

Добре, що у нас тільки два братські народи. Правду кажуть, що кровна ворожнеча найжорсткокіша. Я відчуваю, що ми ще більше стискаємося в кулак, щоб відчувати один одного, щоб доповнювати один одного, щоб об'єднавшись, стати одним цілим.

Безстрашним. Незламним. Непереможним. Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Все буде Україна", – написав Шовковський в Instagram.

Нагадаємо, останніми днями Україна після чергових обстрілів РФ опинилася в умовах значного дефіциту електроенергії. Чимало людей сидять без світла, води і опалення вже дві доби, демонструючи незламність і стійкість у боротьбі із жалюгідними агресорами, які після невдач на фронті здатні знищувати лише критичну інфраструктуру України.

Дружба з Путіним не випадкова: очільник Угорщини через футбол пропагує захоплення сусідніх держав, зокрема – України