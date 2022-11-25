Легендарный голкипер Динамо и сборной Украины, как и все наши граждане, испытывает серьезные неудобства из-за террористических действий РФ.

"Более 16-ти часов нет света в самом центре столицы. Нет, вы не подумайте, что я жалуюсь!

Я помню, как после тренировок мы мылись в холодной воде. Я помню, как играли при минус 17

(интересно, что это было именно в Минске, в столице страны, всячески поддерживающей, помогающей и предоставляющей свою территорию для военной агрессии со стороны России).

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Хорошо, что у нас только два братских народа. Правду говорят, что кровная вражда самая жестокая. Я чувствую, что мы еще больше сжимаемся в кулак, чтобы ощущать друг друга, чтобы дополнять друг друга, чтобы объединившись, стать одним целым.

Бесстрашным. Несокрушимым. Непобедимым. Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Все будет Украина", – написал Шовковский в Instagram.

Напомним, последние дни Украина после очередных обстрелов РФ оказалась в условиях значительного дефицита электроэнергии. Многие сидят без света, воды и отопления уже двое суток, демонстрируя несгибаемость и стойкость в борьбе с жалкими агрессорами, которые после неудач на фронте способны уничтожать только критическую инфраструктуру Украины.

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