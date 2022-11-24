"Якби зі мною було щось не так, ви б вже знали про це. Все добре. Ще трохи, субота і середа, і ми закінчили. Чого мені боятися? Тільки нехай на мене не впаде ракета.

"Гравцям Динамо знадобилась допомога – вони впали на лід, коли бігли в укриття": агент Луческу – про бомбардування Києва

На жаль, такі справи, були 8 годин без електроенергії. Звісно, були проблеми з опаленням. Його відновили згодом. Найгірше те, що телевізійні передачі також перервались, і я не подивився матчі чемпіонату світу. Щодо всього іншого – зі мною все гаразд", – цитує Луческу As.ro.

Через масований терористичний обстріл величезна частина України залишилась без світла й мала проблеми з водопостачанням. Відповідні служби роблять неможливе й ремонтують важливі об'єкти інфраструктури.

Шедевр Циганкова після дитячої помилки: Динамо мінімально обіграло Верес і зрівнялося з Зорею