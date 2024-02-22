Шоу отримав травму підколінного сухожилля, через яку не зіграє до кінця сезону, повідомляє The Telegraph. На відновлення потрібно три місяці. Лівий захисник збірної Англії також ризикує пропустити Євро-2024.

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Люк не дограв недільний матч проти Лутона. Для нього це вже третя травма за сезон. Шоу був поза грою з серпня до листопада, а потім ще отримав пошкодження в різдвяний період.

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