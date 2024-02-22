Шоу вилетів до кінця сезону та ризикує пропустити Євро-2024
10:23 - Читать на русском
Основний захисник МЮ та збірної Англії Люк Шоу переживає чергову важку травму.
Шоу отримав травму підколінного сухожилля, через яку не зіграє до кінця сезону, повідомляє The Telegraph. На відновлення потрібно три місяці. Лівий захисник збірної Англії також ризикує пропустити Євро-2024.
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Люк не дограв недільний матч проти Лутона. Для нього це вже третя травма за сезон. Шоу був поза грою з серпня до листопада, а потім ще отримав пошкодження в різдвяний період.
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