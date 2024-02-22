Шоу вылетел до конца сезона и рискует пропустить Евро-2024
10:23 - Читати українською
Основной защитник МЮ и сборной Англии Люк Шоу переживает очередную тяжелую травму.
Шоу получил травму подколенного сухожилия, из-за которой не сыграет до конца сезона, сообщает The Telegraph. На восстановление потребуется три месяца. Левый защитник сборной Англии также рискует пропустить Евро-2024.
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Люк не доиграл воскресный матч против Лутона. Для него это уже третья травма за сезон. Шоу был вне игры с августа до ноября, а затем еще получил повреждение в рождественский период.
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