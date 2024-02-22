Шоу получил травму подколенного сухожилия, из-за которой не сыграет до конца сезона, сообщает The Telegraph. На восстановление потребуется три месяца. Левый защитник сборной Англии также рискует пропустить Евро-2024.

У лидера Ливерпуля подозревают серьезную травму – он рискует не сыграть до конца сезона

Люк не доиграл воскресный матч против Лутона. Для него это уже третья травма за сезон. Шоу был вне игры с августа до ноября, а затем еще получил повреждение в рождественский период.

Манчестер Юнайтед остался с дырой на левом фланге обороны. Позицию закрывают непрофильные Далот и Линделеф.