Дослідження показали, що колишні футболісти в 3,5 раза частіше вмирають від хвороб головного мозку.

Професійним футболістам у Шотландії заборонять грати головою на тренуваннях напередодні та наступного дня після гри. Про це повідомляє ВВС. Клубам пропонується обмежити вправи, що включають гру головою, до одного заняття на тиждень.

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Нові рекомендації з'явилися після дослідження Університету Глазго, яке показало, що колишні футболісти в 3,5 раза частіше вмирають від хвороб головного мозку. Експерти вважають, що це може бути пов'язане з постійними ударами головою по м'ячу.

Шотландська футбольна асоціація (SFA) вже розробила правила, що обмежують гру головою в юнацькому футболі, а також заборону використання гри головою на тренуваннях для вікової групи до 12 років.

Нові правила запроваджуються після консультацій з 50 професійними чоловічими та жіночими клубами у Шотландії.

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