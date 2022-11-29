Исследования показали, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от болезней головного мозга.

Профессиональным футболистам в Шотландии запретят играть головой на тренировках накануне и на следующий день после игры. Об этом информирует ВВС.

Кухаревич голом помог Хиберниану подняться в топ-3 чемпионата Шотландии – украинец забил во втором матче подряд

Клубам также предлагается ограничить упражнения, включающие игру головой, до одного занятия в неделю.

Новые рекомендации появились после исследования Университета Глазго, которое показало, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от болезней головного мозга. Эксперты считают, что это может быть связано с постоянными ударами головой по мячу.

Шотландская футбольная ассоциация (SFA) уже разработала правила, ограничивающие игру головой в юношеском футболе, а также запрет на использование игры головой на тренировках для возрастной группы до 12 лет.

Новые правила вводятся после консультаций с 50 профессиональными мужскими и женскими клубами в Шотландии.

Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катара