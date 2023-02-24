Річниця нападу Росії на Україну стала важливою датою не лише для українців.

Офіційний твіттер збірної Шотландії висловив слова підтримки Україні в річницю нападу Росії. Крім цього, матчі чемпіонату Шотландії починатимуться хвилиною тиші, так само як і в АПЛ.

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"Ми приєднуємося до Великої Британії у хвилині мовчання, щоб відзначити річницю вторгнення в Україну. Футбол об'єднує", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в матчах АПЛ влаштують флешмоб на підтримку України – на гру команди вийдуть з синьо-жовтими пов'язками.

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