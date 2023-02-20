Акція на підтримку України буде приурочена до річниці вторгнення Росії.

Гравці та тренери команд англійської Прем'єр-ліги у 25 турі чемпіонату вийдуть на матчі в жовто-блакитних пов'язках на підтримку України в річницю вторгнення Росії. Як інформує The Athletic, дизайн цих пов'язок був розроблений українськими дітьми.

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Рік тому на стадіонах АПЛ з'явилися повідомлення з висловленням підтримки на адресу України, а українські прапори стали звичайним явищем на футбольних стадіонах за останній рік.

У березні 2022 року АПЛ пожертвувала 1 мільйон фунтів стерлінгів на підтримку України і призупинила угоду з російським транслятором чемпіонату Англії.

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