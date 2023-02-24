Годовщина нападения России на Украину стала важной датой не только для украинцев.

Официальный твиттер сборной Шотландии выразил слова поддержки Украине в годовщину нападения России. Кроме этого, матчи чемпионата Шотландии будут начинаться минутой тишины, так же как и в АПЛ.

Команды АПЛ поддержат Украину – в матчах 25 тура ожидается желто-синий флешмоб

"Мы присоединяемся к Великобритании в минуте молчания, чтобы отметить годовщину вторжения в Украину. Футбол объединяет", – говорится в сообщении.

Напомним, что в матчах АПЛ устроят флешмоб в поддержку Украины – на игру команды выйдут с сине-желтыми повязками.

"Людині дали шанс – вона ним скористалася": ідеальна робота Йовічевіча, танк Траоре та великі гроші за Трубіна