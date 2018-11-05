Шмейхель эмоционально прокомментировал гибель президента Лестера – он был свидетелем трагедии

Голкипер Лестера Каспер Шмейхель дал первый комментарий после трагической гибели президента клуба Вишая Шривадданапрабха.

"Я был на поле и помахал ему рукой, когда он взлетел. Я все видел своими глазами. Эти воспоминания навсегда останутся со мной, к сожалению. Это не лучшие воспоминания, но вокруг меня есть хорошие люди, которые готовы меня поддержать. Клуб проявил себя с лучшей стороны, и все получили ту поддержку, в которой нуждались.

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Вишай объединил всех нас внутри команды. Он выстроил целую культуру. Мы все стали семьей и останемся ею после его трагической смерти. Для нас не важно, какую позицию человек занимает в клубе. Игроки, тренеры, охранники, ассистенты – все являются полноправными членами семьи", – приводит слова Шмейхеля Daily Mail.

Напомним, 27 октября возле стадиона Лестера потерпел крушение вертолет владельца клуба Вишая Шривадданапрабха. Все пассажиры и двое пилотов погибли.

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