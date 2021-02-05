"Я підписав з Динамо контракт на два роки – до грудня 2022 року. Але якщо президент захоче і буде задоволений моєю грою, я можу залишитися в Динамо і на п'ять, і на десять років. Я зачарований тутешніми умовами, базою, мені подобається Київ. Минулого тижня я зустрічався з Даніло Сілвою, і він заразив мене Динамо ще більше. Я дійсно хотів би затриматися тут надовго!

Клейтон зізнався, що опинився у Динамо завдяки легенді Шахтаря

Чи здивований кількістю бразильців у Шахтарі? Абсолютно ні! У нас в країні Шахтар асоціюється саме з Бразилією. У Бразилії знають історію "гірників", знають, скільки футболістів пройшло через цю команду. Шахтар бере молодих бразильців, обкатує їх і продає у сильніші європейські клуби через деякий час. Так само як всі знають, що Луческу відкрив дорогу у великий футбол багатьом бразильським футболістам. Про Шахтарі в Бразилії схвально відгукуються.

Чи можу уявити себе в Шахтарі у майбутньому? Мої думки пов'язані лише з Динамо. Я вже говорив, що захоплений Динамо і не проти завершити тут кар'єру, якщо все складеться. Хочу написати свою історію в Києві. Я багато чув про суперництво Динамо і Шахтаря, тому шлях в донецьку команду для мене закритий", – сказав Клейтон в інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, Клейтон перебрався у Динамо восени 2020-го, але поки що не дебютував в офіційних матчах за "біло-синіх".

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