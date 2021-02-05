"За фактом, завдяки Жадсону я і опинився в Динамо. Дізнався про це пару тижнів тому. Луческу його набрав і дізнався всю інформацію про мене. Жадсон дав хороші рекомендації.

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Луческу сам розповів мені цю історію з дзвінком Жадсону. Каже, що його слова стали визначальними. Але Жадсон нічого не прикрашав, сказав все як є – мовляв, у мене був хороший старт кар'єри, але далі все пішло шкереберть через важку травму", – зазначив Клейтон у інтерв'ю журналу Футбол.

Зауважимо, Клейтон перебрався у Динамо восени 2020-го, але поки що не дебютував в офіційних матчах за "біло-синіх".

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