"Я подписал с Динамо контракт на два года – до декабря 2022 года. Но если президент захочет и будет доволен моей игрой, я могу остаться в Динамо и на пять, и на десять лет. Я очарован здешними условиями, базой, мне нравится Киев. На прошлой неделе я встречался с Данило Силвой, и он заразил меня Динамо еще больше. Я действительно хотел бы задержаться здесь надолго!

Клейтон признался, что оказался в Динамо благодаря легенде Шахтера

Удивлен ли я количеством бразильцев в Шахтере? Абсолютно нет! У нас в стране Шахтер ассоциируется именно с Бразилией. В Бразилии знают историю "горняков", знают, сколько футболистов прошло через эту команду. Шахтер берет молодых бразильцев, обкатывает их и продает в сильные европейские клубы через некоторое время. Так же как все знают, что Луческу открыл дорогу в большой футбол многим бразильским футболистам. О Шахтере в Бразилии лестно отзываются.

Могу ли представить себя в Шахтере в будущем? Мои мысли связаны только с Динамо. Я уже говорил, что восхищен Динамо и не против завершить здесь карьеру, если все сложится. Хочу написать свою историю в Киеве. Я много слышал о соперничестве Динамо и Шахтера, поэтому путь в донецкую команду для меня закрыт", – сказал Клейтон в интервью журналу Футбол.

Напомним, Клейтон перебрался в Динамо осенью 2020-го, но пока не дебютировал в официальных матчах за "бело-синих".

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