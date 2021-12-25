"Я почав би про це говорити, коли зберуться всі президенти. У мене своє бачення, у решти – інше.

Денисов підтримав ідею єдиного телепулу в УПЛ та закликав Суркіса до перемовин

Те, що телепул треба робити, розуміють усі – і клуби, і федерація. Як його зробити? У нинішньому вигляді він не може жити. Це шлях у нікуди, шлях до вмирання українського футболу. Зміни потрібні.

Думаю, має бути зустріч президентів, там має бути Андрій Павелко та Євген Дикий (виконавчий директор УПЛ – прим.). Потрібно ухвалити спільне рішення, щоб зрушити це з місця. Одна голова добре, а 52 завжди краще.

Зараз діалоги є, чекаємо. Я маю різне бачення, але хочеться почути інші думки. Нашу єдину думку треба сформувати", – сказав Козловський для клубного Youtube-канал​​​​у.

За чутками, головними претендентами на трансляцію усіх матчів УПЛ є ТК Футбол та MEGOGO.

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