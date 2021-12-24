– Від самих формулювань я відштовхуватися не буду, але суть речей з цього питання розумію. Представники УЄФА, я особисто знаю цих людей, залучені, скажімо так, для формалізації тендерних процесів. Тому що попередній тендер проводила ще команда минулого президента ліги, зараз цим займається виконавчий директор УПЛ Євген Дикий. Ліга на цьому етапі не має ні теоретичного, ні, тим більше, практичного досвіду з проведення тендера, створення пакетів, регламентації визначення ціноутворення, а також, власне, наявності того, що в пакетах можливо. Ну і, відповідно, ціла вилка прав – медійні, телевізійні, діджитал, беттінг, як це все має розподілятися.

Тобто, представники УЄФА на запит УАФ, Прем'єр-ліги мають допомогти створити всю цю структуру, підготувати базові матеріали для проведення тендеру. Ось, власне, у чому полягає місія УЄФА. Прем'єр-ліга, у свою чергу, до нас зверталася за консультаціями, як формувати ці пакети тощо, у нас все ж таки великий практичний досвід проведення різноманітних тендерів. Зрозуміло, що кожна країна має свою специфіку, але загалом треба глобально розуміти, наскільки ліга готова до проведення самого тендеру.

– Вже називають двох явних фаворитів тендеру – ТК Футбол та MEGOGO. Що можете сказати з цього приводу?

– Я не відкрию нічого нового, ми зараз є телемовниками матчів більшості клубів ліги, і звичайно припускаємо, що братимемо участь у придбанні прав на українську Прем'єр-лігу.

– Називається сума, яку за права на трансляцію платить ваш канал – 5-6 мільйонів доларів, і яку мають перебити ваші конкуренти із MEGOGO. Що можете сказати про ці цифри і наскільки вони можуть змінитися, якщо в пул зайдуть Динамо, Зоря та Дніпро-1?

– Важливо розуміти, які будуть пакети, хто на них претендуватиме. Дати зараз вичерпну відповідь дуже складно, тому що ми поки що взагалі ще не бачили, на що ми можемо претендувати – на частину прав чи певний пакет прав. Зараз є певне розуміння всіх, що настав час реально створювати для УПЛ єдиний пул, що передбачає не продаж якомусь каналу всіх прав, а те, що вся ліга, всі її команди домовилися, що продають ці права разом, а не так, як зараз. Зараз же у нас так виходить, що частина клубів працює безпосередньо з певним каналом, відповідно гроші йдуть від каналу безпосередньо клубам, а не в лігу, не розподіляються на всіх її учасників. Це те, що виходить, коли пул не єдиний.

Друге питання – формування ціни. Клуби мають поставити завдання Прем'єр-лізі, мовляв, ми хочемо стільки грошей. І тут треба розуміти, скільки в такому разі перегляд матчів УПЛ коштуватиме мовникам, і яку у зв'язку з цим мовник стягуватиме плату з кінцевого споживача, тобто з уболівальника, з людини, яка цікавиться футболом. Скільки цей уболівальник буде готовий заплатити, щоб задовольнити інтереси ліги та клубів. Адже у будь-якій країні, у будь-якій лізі дохід клубів формує платний перегляд матчів сам вболівальник із власної кишені.

Наприклад, часто можна почути визначення, мовляв, у Польщі платять більше. Це дійсно так. Але, по-перше, треба починати тоді порівнювати економіки України та Польщі, порівнювати пенсію в Україні та Польщі, порівнювати середню зарплату в Україні та Польщі. Ну і надалі порівнювати, наскільки по кишені споживачам купити спортивний пакет і скільки в Польщі ідентичний пакет може коштувати. Тоді формується кілька сум – в Україні така сума, у Польщі – така. У такому разі і клуби від глядача одержують відповідну суму.

Тобто ця цифра не береться з повітря лише тому, що хтось просто хоче заплатити більше, а базується на економічних показниках, що її формує ринок. І хто купить права за такі гроші, повинен, відповідно, формувати, скільки для вболівальника коштуватиме цей свого роду квиток для перегляду. Але говорити про якусь конкретну суму зараз складно, оскільки немає конкретних пакетів із певною кількістю прав, адже ми говоримо зараз, а до тендера ще залишається кілька місяців.

– Якщо в процесі формування пулу виникне конфлікт інтересів, і хтось до останнього чинитиме опір, який вихід із такої ситуації? Наприклад, президент Динамо Ігор Суркіс раніше заявляв, що не передасть права на трансляцію футболу. Що робити у такому разі?

– Важливо, щоб клуби домовилися між собою, пакети були зрозуміло сформовані. Вибиратиме клуб, ліга, будуть йти наради, консультації – що ви хочете, як ви хочете. Найголовніше – кінцеве об'єднання клубів. І тут уже не час когось умовляти об'єднуватися. Усі вже самі розуміють – якщо на наступний цикл ніхто ні про що не домовиться, Прем'єр-ліга втратить ще три роки, і наш футбол, як і раніше, буде залежним від кишені власника клубу, а не ринкових інструментів, які дозволяють існувати економіці кожного учасника Прем'єр-ліги, – прокоментував Денисов для FootBoom.

Наразі ТК Футбол володіють правами на трансляцію матчів 13 клубів УПЛ, поза цим пулом залишились Динамо, Зоря та СК Дніпро-1.