"Я бы начал об этом говорить, когда соберутся все президенты. У меня свое видение, у остальных – другое.

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То, что телепул нужно делать, понимают все – клубы и федерация. Как его сделать? В нынешнем виде он не может жить. Это путь в никуда, путь к умиранию украинского футбола. Изменения требуются.

Думаю, должна быть встреча президентов, там должны быть Андрей Павелко и Евгений Дикий (исполнительный директор УПЛ – прим.). Нужно принять общее решение, чтобы сдвинуть это с места. Одна голова хорошо, а 52 всегда лучше.

Сейчас диалоги есть, ждем. У меня разное видение, но хочется услышать другие мнения. Наше единственное мнение нужно сформировать", – сказал Козловский для клубного Youtube-канала.

По слухам, главными претендентами на трансляцию всех матчей УПЛ являются ТК Футбол и MEGOGO.

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