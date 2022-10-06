Школа Бекхема: 30-секундне шоу в МЛС ударами з центра поля – відповідь перетворилася в гол
Шарлотт і Коламбус Крю розписали результативну нічию в 33 турі МЛС. Матч завершився з рахунком 2:2, а найефектнішим вийшов перший гол.
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Бендер Бен – хавбек Шарлотта – на початку 36 хвилини спробував вразити чужі ворота з центра поля, однак голкіпер був на місці. Коламбус Крю відповів через 30 секунд. Селараян заробив штрафний біля центральної лінії та несподівано вирішив пробити по воротах. Голкіпер далеко вийшов і отримав за комірець.
Найпопулярнішим автором такого гола вважається Девід Бекхем, який забив з центра поля Вімблдону у 1996-му.
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