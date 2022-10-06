У США не цураються авантюрних рішень, що дарує вболівальникам красу.

Шарлотт і Коламбус Крю розписали результативну нічию в 33 турі МЛС. Матч завершився з рахунком 2:2, а найефектнішим вийшов перший гол.

Інсіньє забив красивий гол в МЛС

Бендер Бен – хавбек Шарлотта – на початку 36 хвилини спробував вразити чужі ворота з центра поля, однак голкіпер був на місці. Коламбус Крю відповів через 30 секунд. Селараян заробив штрафний біля центральної лінії та несподівано вирішив пробити по воротах. Голкіпер далеко вийшов і отримав за комірець.

Найпопулярнішим автором такого гола вважається Девід Бекхем, який забив з центра поля Вімблдону у 1996-му.