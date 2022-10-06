Школа Бекхэма: 30-секундное шоу в МЛС ударами из центра поля – ответ превратился в гол
В США не отказываются от авантюрных решений, что дарит болельщикам красоту.
Шарлотт и Коламбус Крю расписали результативную ничью в 33-м туре МЛС. Матч завершился со счетом 2:2, а самым эффектным получился первый гол.
Инсинье забил красивый гол в МЛС
Бендер Бен – хавбек Шарлотта – в начале 36 минуты попытался поразить чужие ворота из центра поля, однако голкипер был на месте. Коламбус Крю ответил спустя 30 секунд. Селараян заработал штрафной у центральной линии и неожиданно решил пробить по воротам. Голкипер далеко вышел и получил за воротник.
Самым популярным автором такого гола считается Дэвид Бекхэм, забивший из центра поля Уимблдону в 1996-м.
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