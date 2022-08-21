Інсіньє відзначився ефектним голом у ворота Інтера Маямі. У середині першого тайму Лоренцо впіймав м'яч на ногу та ударом у дотик пробив точно в кут. Шикарний дальній постріл став результативним.

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Щоправда, гол італійця все одно не врятував Торонто від поразки. Інтер забив ще раз та відсвяткував перемогу з рахунком 2:1. Торонто посідає 3 місце з кінця у Східній конференції.

Це вже третій гол Інсіньє за команду МЛС. Влітку він перейшов у Торонто з Наполі вільним агентом. Лоренцо віддав неаполітанцям 10 років і був капітаном.