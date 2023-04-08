"Я б сказав, що задоволений кар'єрою на 10 з 10. У 12-13 років я був у Кам'янському. Мені тоді пообіцяли, що через рік поїду на перегляд в Динамо. Тоді я мріяв хоча б потрапити у футбольну школу киян.

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Згодом я таки опинився в Динамо. Я грав у багатьох країнах. Я заробив за кордоном набагато більше, ніж в Україні. Я не сидів у золотій клітці.

Зважаючи на ту мрію 12-річного хлопчика – я задоволений. Я пограв та відчув емоції і в Німеччині, і в Іспанії. І навіть в Туреччині. Там специфічні, але також емоції. Я пограв в Динамо та збірній України. В мене є багато щасливих моментів. Я не можу скаржитися, це 100%.

Якби можна було щось змінити, щоб я змінив? Підписав би повноцінний контракт зі Штутгартом", – сказав Кравець в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, Артем виступав за Штутграт в оренді з Динамо у 2016 році (у 15 матчах забив 1 гол).

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