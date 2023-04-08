"Я бы сказал, что доволен карьерой на 10 из 10. В 12-13 лет я был в Каменском. Мне тогда пообещали, что через год поеду на просмотр в Динамо. Тогда я мечтал хотя бы попасть в футбольную школу киевлян.

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Впоследствии я все-таки оказался в Динамо. Я играл во многих странах. Я заработал за рубежом гораздо больше, чем в Украине. Я не сидел в золотой клетке.

Учитывая ту мечту 12-летнего мальчика – я доволен. Я поиграл и пропочувствовал эмоции и в Германии, и в Испании. И даже в Турции. Там специфические, но также эмоции. Я поиграл в Динамо и сборной Украины. У меня есть много счастливых моментов. Я не могу жаловаться, это 100%.

Если бы можно было что-то изменить, чтобы я изменил? Подписал бы полноценный контракт со Штутгартом", – сказал Кравец в интервью Вацко Live.

Напомним, Артем выступал за Штутграт в аренде из Динамо в 2016 году (в 15 матчах забил 1 гол).

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