"Не беручи до уваги Шевченка, у мене дві кандидатури. Це Бангура та Мбокані. Але в них обох реально були трошки проблеми з головою. Ну не з головою, це грубо кажучи, проблеми ментальні.

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Бангура любив погуляти, розслабитися. Він нічого ніколи не робив у залі, після тренувань. Але реально на нього дивишся і не розумієш, як він це робить. Він ще й постійно грав у бутсах на два розміри більших. Він реально був дуже сильним. Коли його привезли – він проводив перше тренування з другою командою. Нам сказали: "Привезли якогось, він до воріт добити не може". Тоді Майкл приїхав і Бангура. Про Майкла казали, що він дуже технічний, а про Бангура, що той не може добити до воріт.

А Мбокані – це інша історія. Він вважав себе на рівень вище за інших і не хотів відповідати всім вимогам. Хтось на це закривав очі, а хтось не захотів. Якщо ти перебуваєш у команді – ти повинен виконувати те, що виконує кожен гравець. Він не хотів цього робити і в нього трохи була зверхність, мовляв, я найкращий, вийду і все зроблю", – розповів Кравець в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, Ісмаель Бангура захищав кольори Динамо з 2007 по 2009 роки (забив 28 голів у 46 матчах), а Дьємерсі Мбокані виступав за киян з 2013 по 2018 роки (25 м'ячів у 54 поєдинках).

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