"Шкода за результат. Побачимося на наступній грі, хлопці. Вперед, "Богиня", – написав Маліновський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Дружина Маліновського розсекретила головний стимул, який змушує Руслана забивати у Серії А у другому матчі поспіль

Нагадаємо, у виїзному матчі проти Роми українець вийшов на поле у стартовому складі і відзначився забитим м'ячем на 26-й хвилині зустрічі. Однак, в середині другого тайму Джан П'єро Гасперіні вирішив замінити Руслана на Маріо Пашаліча, мотивувавши своє рішення втомою нашого легіонера. В результаті, Рома змогла зрівняти і звести матч до нічиєї.

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