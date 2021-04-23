"Шкода за результат": Маліновський відреагував на втрачену перемогу Аталанти над Ромою
Український легіонер бергамасків Руслан Маліновський залишився розчарований нічиєю з римським клубом (1:1).
"Шкода за результат. Побачимося на наступній грі, хлопці. Вперед, "Богиня", – написав Маліновський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
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Нагадаємо, у виїзному матчі проти Роми українець вийшов на поле у стартовому складі і відзначився забитим м'ячем на 26-й хвилині зустрічі. Однак, в середині другого тайму Джан П'єро Гасперіні вирішив замінити Руслана на Маріо Пашаліча, мотивувавши своє рішення втомою нашого легіонера. В результаті, Рома змогла зрівняти і звести матч до нічиєї.
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