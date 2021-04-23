"Жаль за результат. Увидимся на следующей игре, ребята. Вперед, "Богиня", – написал Малиновский на своей странице в социальной сети Instagram.

Жена Малиновского рассекретила главный стимул, который заставляет Руслана забивать в Серии А во втором матче подряд

Напомним, в выездном матче против Ромы украинец вышел на поле в стартовом составе и отметился забитым мячом на 26-й минуте встречи. Однако, в середине второго тайма Джан Пьеро Гасперини решил заменить Руслана на Марио Пашалича, мотивировав свое решение усталостью нашего легионера. В результате, Рома смогла сравнять и свести матч к ничьей.

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