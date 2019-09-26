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Ярмоленко потрапив до проморолика АПЛ: розкішний пас п'ятою українця можна переглядати вічно

22:29 1944 Читать на русском
Ярмоленко потрапив до проморолика АПЛ: розкішний пас п'ятою українця можна переглядати вічно
Андрій Ярмоленко / фото: ФК Вест Хем

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленка відзначився фантастичним за красою пасом п'ятою в матчі 6-го туру АПЛ.

Дії Андрія Ярмоленка в матчі проти Манчестер Юнайтед потрапили до найкрасивіших моментів 6-го туру АПЛ, повідомляє твіттер Прем'єр-ліги.

Вест Хем розмістив фото Ярмоленка на банері наступного матчу

До проморолику потрапив його красивий пас п'ятою в матчі проти "червоних дияволів". Цікаво, що на відео потрапив ще один епізод з тієї гри, коли Форналс красиво прокинув поміж ніг захиснику Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Вест Хем переграв Манчестер Юнайтед у матчі 6-го туру АПЛ (2:0), а Ярмоленко став найкращим гравцем гри за версією вболівальників та відзначився голом.

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Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Англія АПЛ Пабло Форналс Пабло Форналс Відеоновини
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