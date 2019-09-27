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Жаль, что Ярмоленко поздно покинул Динамо, – детский тренер футболиста

10:47 74 Читати українською
Жаль, что Ярмоленко поздно покинул Динамо, – детский тренер футболиста
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Детский тренер вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко считает, что игрок должен был раньше ехать за границу.

"Ярмоленко хотел этого с детства – играть за Динамо. Для него это было мечтой. Единственное, из-за чего мне как тренеру жаль – поздновато он оттуда ушел. Если бы года в 23...", – сказал Виктор Лазаренко Tribuna.com.

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Ярмоленко перебрался с Динамо в Боруссию Д летом 2017 года за 25 млн евро, но уже через год покинул Дортмунд и стал игроком Вест Хэма.

В текущем сезоне украинец уже забил 2 гола в составе "молотков" в ворота Норвича и Манчестер Юнайтед.

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Динамо Киев Динамо Киев Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Украинцы за рубежом
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