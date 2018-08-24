Шищенко: Шахтар вище класом за Олімпік, гравці "гірників" швидші і розумніші

Колишній захисник Шахтаря і донецького Металурга Сергій Шищенко поділився очікуваннями від матчу 6-го туру УПЛ, в якому Олімпік вдома прийматиме "гірників".

"Перш за все Олімпік може розраховувати на контратаки і стандарти. Шахтар звичайно буде більше контролювати м'яч.

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Коли команда слабша, на перший план виходять стандартні положення. Шахтар в будь-якому випадку вище класом: гравці швидше і розумніші – не в образу Олімпіку.

Роман Санжар щорічно робить хорошу команду, незважаючи на всі проблеми, які є у клубу. Однак, думаю, що Шахтар покаже кращу гру і переможе", – розповів Шищенко телеканалу Футбол.

Матч Олімпік – Шахтар почався о 19:00 і проходить в ці хвилини в Києві. Читайте текстову онлайн-трансляцію поєдинку на сайті "Футбол 24".

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