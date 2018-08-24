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Сондей: В матчі проти Шахтаря будемо розраховувати на контратаки

17:44 64 Читать на русском
Сондей: В матчі проти Шахтаря будемо розраховувати на контратаки
Іван Сондей / фото ФК Олімпік

Півзахисник Олімпіка Іван Сондей поділився очікуваннями від матчу 6-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"В першу чергу, віддамо ініціативу Шахтарю, а самі будемо шукати шанси в контратаках.

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Потрібно грати компактно у всіх лініях, в обороні, не давати простору в середині поля. Там дуже кваліфіковані футболісти, вони можу скористатися м'ячем як треба", – розповів Сондей телеканалу Футбол.

Матч Олімпік – Шахтар відбудеться в Києві, 24 серпня. Початок гри о 19:00. Текстова онлайн-трансляція поєдинку на сайті "Футбол 24".

Олімпік – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Україна6 тур

Олімпік - Шахтар: П'ятниця 24 серпня 2018

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