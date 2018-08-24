Сондей: В матчі проти Шахтаря будемо розраховувати на контратаки

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Прев'ю Бундесліги 2018/19: найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон та перспективи КоноплянкиНімеччина — 12:00 1486
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