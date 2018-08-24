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Шищенко: Шахтер выше классом, чем Олимпик, игроки "горняков" быстрее и умнее

19:05 14 Читати українською
Шищенко: Шахтер выше классом, чем Олимпик, игроки "горняков" быстрее и умнее
Сергей Шищенко / фото ФК Шахтер

Бывший защитник Шахтера и донецкого Металлурга Сергей Шищенко поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ, в котором Олимпик дома примет "горняков".

"Прежде всего Олимпик может рассчитывать на контратаки и стандарты. Шахтер конечно будет больше контролировать мяч.

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Когда команда слабее, на первый план выходят стандартные положения. Шахтер в любом случае выше классом: игроки быстрее и умнее – не в обиду Олимпик.

Роман Санжар ежегодно делает хорошую команду, несмотря на все проблемы, которые есть у клуба. Однако, думаю, что Шахтер покажет лучшую игру и победит", – рассказал Шищенко телеканалу Футбол.

Матч Олимпик - Шахтер начался в 19:00 и проходит в эти минуты в Киеве. Читайте текстовую онлайн-трансляцию поединка на сайте "Футбол 24".

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Украина6 тур

Олимпик - Шахтер: Пятница 24 августа 2018

Олимпик

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1 : 4
Шахтер
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