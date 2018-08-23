Шахтар не зможе розраховувати на Кайоде, Дентінью та Ордеця у матчі проти Олімпіка

Шахтар вчора провів останнє тренування перед матчем 6-го туру УПЛ проти донецького Олімпіка

Гравці "гірників" Кайоде, Дентінью та Іван Ордець не зможуть допомогти своїй команді у грі проти Олімпіка, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Всі троє ще відновлюються від отриманих травм.

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Решта футболістів перебуває у цілковитому розпорядження головного тренера донеччан Пауло Фонсеки. На вчорашньому тренуванні, яке тривало 50 хвилин, "гірники" відпрацьовували ключові моменти, на які потрібно буде звернути увагу в майбутній грі.

Матч Олімпік – Шахтар відбудеться в Києві, 24 серпня. Початок гри о 19:00. Текстова онлайн-трансляція поєдинку на сайті "Футбол 24".