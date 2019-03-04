Ширер: Зінченко блискуче себе показав у матчі проти Борнмута

Колишній нападник збірної Англії Алан Ширер оцінив гру Манчестер Сіті проти Борнмута.

"Зінченко в цьому матчі блискуче себе показав, він дозволив команді отримати простір. У Борнмута не було жодного небезпечного удару, всього 18% володіння м'ячем.

Зінченко – у символічній збірній лютого АПЛ за версією WhoScored

Тренер Борнмута спеціально змінив схему гри своєї команди, щоб ускладнити життя гравцям Манчестер Сіті. Але суперник не запанікував.



Команда Гвардіоли дала урок терпіння і розуміння. Вона показала, що станеться, якщо ти будеш працювати, а не втрачати самовладання. "містянам" було непросто протягом всієї гри, але коли у вас в складі є хороші і досвідчені гравці, ви досягаєте успіху навіть у важкій ситуації", – цитує Ширера Manchester Evening News.

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