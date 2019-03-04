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Ширер: Зинченко блестяще себя показал в матче против Борнмута

23:09 30 Читати українською
Ширер: Зинченко блестяще себя показал в матче против Борнмута
Александр Зинченко против Борнмута / Манчестер Сити

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер оценил игру Манчестер Сити против Борнмута.

 
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"Зинченко в этом матче блестяще себя показал, он позволил команде получить пространство. У Борнмута не было ни одного опасного удара, всего 18% владения мячом.

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Тренер Борнмута специально изменил схему игры своей команды, чтобы усложнить жизнь игрокам Манчестер Сити. Но соперник не запаниковал.

Команда Гвардиолы дала урок терпения и понимания. Она показала, что произойдет, если ты будешь работать, а не терять самообладание. "Горожанам" было непросто на протяжении всей игры, но когда у вас в составе есть хорошие и опытные игроки, вы достигаете успеха даже в тяжелой ситуации", – цитирует Ширера Manchester Evening News.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Алан Ширер Украинцы за рубежом Борнмут - Манчестер Сити
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