"Шинник переїде в інший готель. Ну а що нам залишається робити? Залишатися в зоні конфлікту?

Форвард Миная заступився за прибиральницю, якій нахамив п'яний росіянин – журналіст розкрив ім'я гравця

Моя думка – варто уникнути конфлікту. Сподіваюсь, що ухвалено правильне рішення. З гравцями все нормально. Усе перебуває під контролем", – сказав Кулаков у коментарі Чемпіонату.

Нагадаємо, напередодні у турецькому готелі сталась бійка між футболістами Миная і російського клубу. Форвард закарпатців Данило Колесник вказав представнику країни-окупанта на неприпустиму поведінку щодо прибиральниці готелю, однак не зміг достукатись словесно. Довелось застосувати виховний метод.

Проте, навіть після цього росіянин вирішив доводити свою правоту, покликавши одноклубників. Все завершилось масовою бійкою і перемогою українців.

Гравці Миная побили російських футболістів на зборах у Туреччині