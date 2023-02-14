Закарпатці взяли приклад з Данила Сікана і поставили на місце представників країни-окупанта.

Напередодні в одному з готелів Туреччини сталась бійка між футболістами Миная та ярославського Шинника, повідомляє Бомбардир.

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Закарпатський клуб перед заселенням поставив вимогу – жодних росіян. Однак, землетрус вніс свої корективи і футболістів з країни-окупанта заселили туди, де був Минай.

До конфлікту призвела побутова ситуація – один з українських футболістів зробив зауваження сп'янілому росіянину, який хамив персоналу готелю. Виникла сутичка. Згодом представник Шинника покликав на допомогу одноклубників і розмова переросла в бійку. Перемогу святкували українці. Керівництво готелю запевнило, що інциндент вичерпано і представники Росії найближчим часом будуть виселені.

Нагадаємо, декілька днів тому форвард Шахтаря Данило Сікан відправив до лікарні з черепно-мозковою травмою росіянина, який провокував його вигуками "Слава Росії!".

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