Стало відомо, хто з закарпатських футболістів популярно пояснив представнику країни-окупанта, як треба поводитись у цивілізованому світі.

Напередодні на зборах у Туреччині сталась бійка між футболістами Миная і ярославського Шинника. Причиною конфлікту стала неприпустима поведінка представника російського клубу по відношенню до персоналу готелю, в якому мешкали обидві команди.

Гравці Миная побили російських футболістів на зборах у Туреччині

За повідомленням журналіста Романа Бебеха, героєм інцинденту став нападник закарпатців Данило Колесник. Саме він заступився за прибиральницю в турецькому готелі, якій хамив росіянин. Футболіст Шинника був у "неспортивному стані і ще й обригав туалет". Замість вибачень за свою поведінку гравець проявив агресію до жінки, за що й отримав "виховну пілюлю" від українського футболіста.

До слова, керівництво готелю запевнило, що інциндент вичерпано і вже виселило представників країни-окупанта.

Нагадаємо, декілька днів тому форвард Шахтаря Данило Сікан відправив до лікарні з черепно-мозковою травмою росіянина, який провокував його вигуками "Слава Росії!".

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