"Шина вже давно з нами, багато років провів у Львові. Ще до нас грав за Карпати. Він попросився, хоче спробувати щось нове. А ми відкриті до будь-яких пропозицій. Нехай спробує себе. Може, так буде найкраще для нього. Оренда із правом викупу. Якщо не викуплять, буде безкоштовна.

Львів відпустив Шину в оренду в закордонний клуб

Чи фінансово це вигідно для Львова? Тут було не фінансове питання. Шина багато віддав клубу, ми теж хочемо чимось віддячити, якщо людина хоче щось спробувати", – розповів Стефанський у коментарі Футбол News.

Додамо, що Шина перебрався до Актобе на правах оренди на 1 рік. У поточному сезоні бразилець з‘являвся на полі 15 разів у матчах УПЛ, відзначившись двома забитими м‘ячами.

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