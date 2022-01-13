"Шина уже давно с нами, много лет провел во Львове. Еще до нас играл за Карпаты. Он попросил, хочет попробовать что-нибудь новое. А мы открыты к любым предложениям. Пусть попробует себя. Может, так будет лучше для него. Аренда с правом выкупа. Если не выкупят, будет бесплатная.

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Финансово ли выгодно это для Львова? Здесь был не финансовый вопрос. Шина многое отдал клубу, мы тоже хотим чем-то отблагодарить, если человек хочет что-то попробовать", – рассказал Стефанский в комментарии Футбол News.

Добавим, что Шина перебрался в Актобе на правах аренды на 1 год. В текущем сезоне бразилец появлялся на поле 15 раз в матчах УПЛ, отличившись двумя забитыми мячами.

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