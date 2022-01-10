Нападник Львова Шина спробує свої сили в чемпіонаті Казахстану.

Львів на своєму сайті повідомив, що Шина перебрався до казахського Актобе на правах оренди.

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Угода розрахована на 1 рік, після чого бразилець повернеться в український клуб. Він також встиг пограти за львівські Карпати з 2017 по 2018 роки.

Додамо, що Шина з‘являвся на полі 15 разів у матчах УПЛ, відзначившись двома забитими м‘ячами.

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