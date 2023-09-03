Шикарная хитрость Луиса Альберто в видеообзоре матча Наполи – Лацио – 1:2
13:20 - Читати українською
Наполи на своем поле проиграл Лацио. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Луис Альберто 30’
Даичи Камада 52’
30’ Луис Альберто
52’ Даичи Камада
Действующие чемпионы Италии проиграли в третьем туре Серии А. Лацио в то же время оформил первую победу в сезоне благодаря замечательной игре Луиса Альберто и Фелипе Андерсона.
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Альберто в первом тайме создал удивительный гол – пяткой неожиданно пробил в ближний угол ворот после прострела Андерсона. Соперники были в шоке.
Лацио пропустил в ответ от Зелиньски, но вырвал три очка усилиями Камады. Результативную атаку снова организовали Луис и Фелипе. Наполи мог вообще пережить разгром, но два гола гостей отменили из-за офсайдов.
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