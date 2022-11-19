"Ми маємо зараз, після матчу, привітати Дніпро-1 з перемогою. Варто віддати належне: команда має чудовий вигляд, грає потужно, з прагматичним футболом, пропонуючи гру в просторі через Довбика з його характеристиками та якістю.

СК Дніпро-1 – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Те, що ми задумали, особисто я задумав, не вийшло, і рахунок може дати такий короткий аналіз. Проте ми однаково не хотіли відступати від нашої гри через контроль м'яча: тримати м'яч, витягувати, грати між лініями, загострювати. Але сьогодні вийшло так, що простір, який пропонував СК Дніпро-1, був ефективнішим, ніж м'яч. Вони використовували простір у контратаках, і це дозволило їм забити два голи.

Ми повинні витримати удар, повинні використати цю поразку та здійснити аналіз. Іще багато турів попереду, багато очок попереду, однак сьогодні вийшло так, що Дніпро-1 забив два м'ячі, й можемо сказати, що заслужив на перемогу", – цитує Йовічевіча сайт "гірників".

Завдяки перемозі дніпряни відірвались від Шахтаря на вершині турнірної таблиці УПЛ на 8 залікових пунктів. Донеччани ще мають матч у запасі.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Шахтар у битві за зимове чемпіонство – Довбик забив і створив ще один гол