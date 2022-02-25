"Це чорний день. Один із найстрашніших днів у моєму житті. Я не можу на це все дивитися. Я не можу в це повірити, хоча все це очікувалося… Але я вірив у мінімальний здоровий глузд.

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А зараз мої друзі та рідні сидять у паркінгах, метро, ​​гаражах... З котами, собаками, мишами, мабуть... Батьки вдома жартують і, як можуть, підіймають настрій. Залізні люди. Я не знаю, що робити. Я спустошений. Що ж ви, б**дь, накоїли?!" – написав Калініченко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Максим нині мешкає у Москві.

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