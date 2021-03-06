Епізод трапився на 75 хвилині, коли Пепе намагався прокинути м'яч проти Пітерса та влучив у виставлену руку захисника. Арбітр показав червону картку Еріку та призначив пенальті, але скасував це рішення після перегляду VAR.

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"Думаю, це очевидно і ясно, що треба було ставити пенальті. Вважаю, з цього приводу немає суперечок. Якщо це не пенальті, то нехай тоді хто-небудь пояснить, що є пенальті в цій лізі", – наводить слова Артети офіційний твіттер Арсенала.

Зазначимо, що "каноніри" не втримали перемогу над Бернлі (1:1), дозволивши супернику забити курйозний гол. Ця нічия залишила лондонців десятими, а Бернлі з 30 пунктами розташувався на 15 місці.

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