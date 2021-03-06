"Каноніри" у матчі проти Бернлі вчергове довели, що ризик біля своїх воріт не завжди виправданий.

У матчі 27-го туру АПЛ лондонський Арсенал на виїзді зустрічався з Бернлі. Підопічні Мікеля Артети вже на початку матчу розпакували ворота Ніка Поупа після удару П'єра-Емеріка Обамеянга. Однак, наприкінці тайму господарям вдалось відігратись.

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"Каноріни" вирішили продемонструвати свій клас і почали перепасовуватись у власному штрафному майданчику. Суперник намагався пресингувати і на допомогу одноклубникам прибіг Граніт Джака.

Намагаючись віддати на партнера після пасу голкіпера, швейцарець влучив у Кріса Вуда, від якого м'яч і закотився у ворота. Новозеландський форвард навіть не став святкувати взяття воріт – оборону "канонірів" у цей момент було реально шкода.

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