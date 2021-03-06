Эпизод случился на 75 минуте, когда Пепе пытался пробросить мяч против Питерса и попал в выставленную руку защитника. Арбитр показал красную карточку Эрику и назначил пенальти, но отменил это решение после просмотра VAR.

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"Думаю, это очевидно и ясно, что надо было ставить пенальти. Считаю, по этому поводу нет споров. Если это не пенальти, то пусть тогда кто-нибудь объяснит, что есть пенальти в этой лиге", – приводит слова Артеты официальный твиттер Арсенала.

Отметим, что "канониры" не удержали победу над Бернли (1:1), позволив сопернику забить курьезный гол. Эта ничья оставила лондонцев десятыми, а Бернли с 30 пунктами расположился на 15 месте.

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