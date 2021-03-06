Чемпіонат Англії 2020/21, 27-й тур

Бернлі – Арсенал – 1:1

Голи: Вуд, 39 – Обамеянг, 6

Шеффілд – Саутгемптон – початок о 17:00

Астон Вілла – Вулверхемптон – початок о 19:30

Брайтон – Лестер Сіті – початок о 22:00

Програму дня в Англії відкривав поєдинок на Тьорф Мур між Бернлі та Арсеналом. "Бордові" не знали перемог у чотирьох турах поспіль, тож від "канонірів" очікувалась легка звитяга з виходом на дев'яту позицію – і вже на 6-й хвилині Обамеянг виправдав очікування, увірвавшись на лівий край штрафного, хитнувши захисника та пробивши у дальній кут. 0:1! Цей рахунок гості спокійно тримали до 39-ї хвилини, поки Джака не оформив "ляп" туру – у власному карному майданчику Граніт віддав поперечний пас прямо у Вуда, рикошетом від якого м'яч залетів у ворота. 1:1.

По перерві команди розмінялись кількома моментами. Найкращий шанс вийти вперед господарі змарнували на 79-й хвилині, коли Пітерс з дистанції вистрілив під поперечку – Лєно парирував. Арсенал міг покарати на 84-й, коли Пепе пробив метрів з восьми з рикошетом від захисника – м'яч влучив у поперечку. Арбітр спочатку вилучив Пітерса за гру рукою й призначив пенальті, але повтор показав, що там було плече. Рішення скасували, однак на останніх секундах міг забивати Себальйос – стійка врятувала Бернлі! Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.