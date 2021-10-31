"Поздравляю Безбородька за очень хороший гол. Он убежал от молодого Бондаря, который все время оглядывался и надеялся на положение "вне игры".

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Игра была только на одной половине. Мне не нравится, что Шахтер подходит к штрафной площадке, ничего не получается – и они возвращают мяч в центральную зону. А что они будут делать с другой командой? Тем не менее, поздравляем команды, потому что хорошая игра получилась", – сказал Сабо в программе УПЛ ONLINE.

Напомним, Шахтер уверенно разгромил Десну (4:1) и продолжает чемпионскую гонку с Динамо.

Шахтер разгромил Десну и продолжил погоню за Динамо – хорошее настроение перед Реалом портят огрехи в обороне