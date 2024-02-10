"Важко висловити, як я ставлюся до синіх карток. Наразі у нас не так багато інформації. Думаю, що це створить більше розбіжностей, більше складнощів для арбітрів, гравців і вболівальників. Зараз я відчуваю, що ця ідея не є гарною, але подивимося, що станеться далі. Дайте можливість побачити, як це працює, щоб потім мати краще уявлення про те, як вони хочуть застосовувати її під час гри.

У футболі впровадять синю картку – гравець буде вилучатися на 10 хвилин

Але моє перше відчуття полягає в тому, що це складно – додавати у гру ще один колір, ще одну картку, тому що це викликає занадто багато питань", – наводить слова Почеттіно Sky Sports.

Зауважимо, що синя картка передбачає вилучення гравця з поля на десять хвилин за тактичний фол (навмисний, але не грубий зрив атаки) або суперечки з арбітром/іншою офіційною особою. Наразі правило хочуть впровадити в нижчих дивізіонах.

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