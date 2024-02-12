Недавно появилась информация, что в футболе впервые за более чем 50 лет планируют ввести новый вид карточек. Синие карточки будут означать временное удаление игрока на 10 минут. Как эксперимент это правило сначала могут ввести в низших дивизионах.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) предусмотрел отдельный алгоритм действий в случае получения синей карточки вратарем. Если арбитр накажет кипера синей карточкой, у тренера будет два варианта.

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Первый – постоянная замена полевого игрока на запасного вратаря. Когда удаленный кипер отбудет 10-минутное наказание, его могут выпустить обратно (если у команды в то время будет слот для еще одной замены). Если же вратарь получит синюю карточку, а замен больше не будет, то в ворота на 10 минут станет полевой футболист, сообщает Telegraph.

По информации источника, к тренерам санкцию в виде синей карточки решили не применять. Также пока неизвестно, будет ли VAR пересматривать решение арбитра относительно синих карточек. Ожидается, что финальное решение по внедрению реформы могут принять в марте на общем собрании IFAB в Шотландии.

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