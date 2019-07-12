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Ще один спадкоємець Клоппа, тутешні хлопці та повернення Другого міста: коротко про новачків АПЛ сезону 2019/20

17:06 773 Читать на русском
Ще один спадкоємець Клоппа, тутешні хлопці та повернення Другого міста: коротко про новачків АПЛ сезону 2019/20
Ще один спадкоємець Клоппа, тутешні хлопці та повернення Другого міста: коротко про новачків АПЛ сезону 2019/20
Антон Федорців Антон Федорців

"Футбол 24" знайомить читачів із новачками англійської Прем'єр-ліги – Норвічем, Шеффілд Юнайтед і Астон Віллою.

Норвіч

1-ше місце в сезоні 2018/19 (94 очки, +27,=13,-6)

Головний тренер: Даніель Фарке

Капітан: Грант Хенлі

Найкращий бомбардир: Теему Пуккі (29 м'ячів)

Зі старту сезону Норвіч разом із Лідсом повів боротьбу за перемогу в Чемпіоншипі. На довгій дистанції команди кілька разів змінювали одне одного на горі турнірної таблиці, але навесні культовий Б'єлса та його "павліни" почали буксувати. Як наслідок, Норвіч фактично в гордій самотності достроково став чемпіоном. "Канарки" давно ходили в претендентах на підвищення до Прем'єр-ліги, та щоразу їм щось заважало. Боси клубу вирішили бути в тренді й у 2017 році запросили на посаду головного тренера німецького фахівця.

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Даніель Фарке – вже третій після Юргена Клоппа та Давіда Вагнера виходець із дортмундської Борусії на Альбіоні. Він ніколи не грав у Бундеслізі, а на схилі своєї напівпрофесійної кар'єри не збирався ставати тренером. Фарке бачив себе в ролі функціонера, закінчив університет Падерборна за фахом спортивного менеджера й... очолив скромний Ліппштадт. Взагалі-то він мав стати спортдиром, але клуб якраз звільнив тренера й 6 років Фарке поєднував обидві ролі.

Бути тренером йому сподобалося, а прогрес початківця викликав інтерес Борусії Д. Там він успішно попрацював із дублем "джмелів" (лише 3 поразки в сезоні 2015/16) і зупинка за крок від 2-ї Бундесліги – максимуму для команд U-23 елітарних клубів. За цим він опинився в Англії і почав будувати справжній проект. Тут знайшлося місце і місцевим хлопцям, і співвітчизникам Фарке. Його Норвіч любить довго контролювати м'яч і заморювати суперників короткими передачами. Це робить "канарок" двоякими – вони яскраво виглядають в атаці та часто-густо безпомічно в обороні. Навіть для переможця такої унікальної першості, як Чемпіоншип, 57 пропущених м'ячів – забагато. Для АПЛ, вочевидь, Даніель Фарке та Норвіч повинні скорегувати власну гру, а, отже, отримаємо шанс побачити новий проект авторства німецького фахівця.

Шеффілд Юнайтед

2-ге місце в сезоні 2018/19 (89 очок, +26,=11,-9)

Головний тренер: Кріс Вайлдер

Капітан: Біллі Шарп

Найкращий бомбардир: Біллі Шарп (23 м'ячі)

На відміну від більшості конкурентів у боротьбі за вихід до Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед є справді тренерською командою. Кріс Вайлдер, працюючи в умовах обмежених ресурсів, зумів за три роки пройти з "клинками" шлях від Ліги 1 до АПЛ. Йоркширська сенсація могла стати реальністю ще минулоріч – Юнайтед довги перебували в зоні плей-офф Чемпіоншипу, та загальмували в другій половині сезону й, зрештою, закінчили чемпіонат 10-ми.

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Але це не знітило Вайлдера. Він зробив кілька точкових придбань (наприклад, узяв Олівера Норвуда з Фулхема) і не став відходити від своїх принципів. Для Шеффілд Юнайтед цей ззовні олдскульний тренер обрав надатакувальну схему 3-5-2, у якій вперед ідуть не лише вінгбеки (вони швидше нагадують вінгерів), а й правий і лівий центральні оборонці. Усі вони разом створюють перевагу на половині поля суперника, щоб свою нагоду забити отримав місцевий герой Біллі Шарп. Форвард, якому взимку виповниться 34, є справжнім королем трясовини й за останні 4 сезони забив майже 90 м'ячів у футболці "клинків". Цікаво, що така відкрита формація Юнайтед не завадила підопічним Вайлдера разом із Мідлсбро пропустити найменше в лізі (41 гол).

Секрет Шеффілд Юнайтед, який значно поступається за фінансами та рівнем гравців тим же Астон Віллі, Лідсу чи Мідлсбро, колективізм. Дружня атмосфера в таборі "клинків" – заслуга Кріса Вайлдера. На старті сезону 2016/17, коли Юнайтед здобув лише одне очко в 4-х матчах Ліги 1, він приніс до клубного автобуса ящик пива й наказав гравцям пити. Так тренер подякував підопічним за старання і пояснив, що бачить їхню віддачу, а результати прийдуть. Він не "вмикав ГазМяс", не зривався на команді, бо хотів, аби вони любили клуб і захищали його кольори так, як робить він. Вайлдер і Шарп – уболівальники "клинків" із дитинства, тому повернення Шеффілд Юнайтед до Прем'єр-ліги вперше за 12 років стало їхньою особистою драмою зі щасливим кінцем. Далі буде.

Астон Вілла

5-те місце в сезоні 2018/19 (76 очок, +20,=16,-10), переможець плей-офф

Головний тренер: Дін Сміт

Капітан: Джек Гріліш

Найкращий бомбардир: Таммі Абрахам (25 м'ячів)

Бірмінгемці серед усіх новачків АПЛ є найтитулованішим клубом. "Віллани" 7 разів ставали чемпіоном Англії (востаннє – у сезоні 1980/81) та брали Кубок європейських чемпіонів (роком пізніше). Ще 10 років тому експерти всерйоз оцінювали шанси Астон Вілли на входження до еліти найбагатшої ліги світу. Натомість команда почала повільно "згасати" й заслужено вилетіла.

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Вілла змарнувала дві спроби повернутися до Прем'єр-ліги й ледь не провалила третю у сезоні 2018/19. Знаний фахівець у боротьбі за місце під сонцем Стів Брюс втратив нитки управління, а бірмінгемці восени безутішно бовталися у середині турнірної таблиці. І лише під керівництвом нового наставника Діна Сміта "віллани" почали претендувати на підвищення у класі. Для прямої путівки в еліту запалу, щоправда, не вистачило. Але в плей-офф Астон Вілла спочатку в двох матчах здолала сусідів із Вест Бромвіча, а у фіналі впоралася з Дербі Каунті під керівництвом Френка Лемпарда. Останній зможе помститися вже в новому сезоні, адже пішов на підвищення до Челсі.

Камбек бірмінгемців в АПЛ має ще одну складову. Перемога в плей-офф забезпечила Віллі мінімум 180 млн фунтів доходу від телетрансляцій у найближчі 3 роки. Дуже вчасно, оскільки т. зв. парашутні виплати від Прем'єр-ліги клуб більше не отримував і ще один сезон у Чемпіоншипі міг затягнути Астон Віллу в тамтешнє "болото", з якого навіть команди схожого калібру не можуть виповзти впродовж 5-10 років.

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